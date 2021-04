Wo wurde dieses Foto aufgenommen?

Endlich scheint wieder die Sonne und die Temperaturen steigen frühlingshaft an. Da stehen auch die Blumen in voller Blüte und tragen den Frühling optisch zur Schau. Wo wurde diese Farbenpracht aufgenommen? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.