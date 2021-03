Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgestöbert?

Säule an Säule reiht sich auf diesem Bild aneinander. Unter diesen Säulen lässt es sich aushalten, vorallem dann, wenn dieser Ort wieder reguär besucht werden kann. Um was handelt es sich bloß? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.