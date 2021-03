Merkur-Fotorätsel : Rätselhaft symbolisch

Wo hat unsere Fotografin wohl das heutige Fotomotiv aufgestöbert?

Um zu erkennen, was die Grafik sein soll, braucht es wohl ehrlicherweise ein wenig Fantasie, gibt es doch bessere Grafiken dazu. Aber da es sich ganz in der Nähe dessen befindet, erkennt man es dann doch. Wo befindet sich diese Hinweisgrafik? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.