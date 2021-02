Rätseln Sie mit! : Aufmarsch der Rätselfüchse

Wo hat unsere Fotografin das heutige Motiv aufgestöbert?

An diesem Haus werden Besucher mit freundlichen Figuren empfangen. Und auch im Vorbeifahren sieht die lässigen Füchse eigentlich jeder, der diesen Ort in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land durchfährt. Um welchen Ort handelt es sich hier? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.