Wo hat unsere Fotografin dieses Motiv nur aufgespürt?

Der Hinweis zum heutigen Fotorätsel steckt definitiv im Bild selbst. Wer also weiß, was Condate Vicus ist, der weiß auch, wo unsere Fotografin diese Tafel entdeckt hat. Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.