Rätseln Sie mit! : Ins Wasser geschaut

Wo wurde dieses Foto aufgenommen?

Dieses Foto wirkt fast schon rätselhaft. Fakt ist, es hat mit Wasser zu tun. Wasser gibt es aber sowohl in Zweibrücken als auch in den Verbandsgemeinden jede Menge – von oben und von unten. Es geht also nicht einzig um das fließende Gewässer. Wo wurde es also aufgenommen und was steckt dahinter? Rätseln Sie beim heutigen Fotorätsel mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.