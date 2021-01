Rätseln Sie mit! : Wo ist dieses Riesen-Auge?

„Schau mir in die Augen, Kleines“, könnte einem hierzu spontan einfallen. Allerdings befinden wir uns ja nicht in einem Film, sondern bei unserem (in der Regel täglichen) Fotorätsel. Wo könnte sich dieses Auge befinden? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de oder als Kommentar zu dem Beitrag auf unserer Facebook-Seite. Erraten wurde unser letztes Fotorätsel: Das Graffiti mit Rose befindet sich in der Fußgängerunterführung in der Allee. Als Erstes wusste XXX die richtige Lösung. Foto: Nadine Lang