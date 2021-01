Rätseln Sie mit! : Feueratem auf der Fassade

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Foto aufgetrieben?

Und auch unser letztes Fotorätsel wurde erraten. Die Statue mit dem Kelch in der Hand an der Hauswand befindet sich in der Bismarckstraße- Das Gebäude ist übrigens eines der denkmalgeschützten Gebäude in Zweibrücken. Als Erster wusste Helmut Paschke die richtige Lösung. nlg/Foto: nlg