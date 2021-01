Rätseln Sie mit! : Leicht geschürzt im Winter

Wo hat unsere Fotografin nur wieder dieses Motiv aufgegabelt?

Diese wachende oder auch schützende Figur gibt es an gleicher Wand gleich zweimal. Und wer aufmerksam durch die Stadt fährt, hat sie sicher schon entdeckt. Aber wo genau befindet sie sich? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de oder als Kommentar zu dem Beitrag auf unserer Facebook-Seite.

Und auch unser letztes Fotorätsel wurde erraten. Die Figuren, die an ein verwunschenes Märchenschloss erinnern, befinden sich auch an einem solchen: am Zweibrücker Schloss. Als Erster wusste Helmut Paschke die richtige Lösung. nlg/Foto: nlg