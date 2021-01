Rätseln Sie mit! : Fast wie im Kino

Wo hat unsere Fotografin dieses Motiv aufgestöbert?

Das heutige Motiv hat unsere Fotografin stark an einen Disneyfilm mit einem vermeintlichen Biest und einer hübschen jungen Frau erinnert. Natürlich sind wir hier nicht im Märchen, daher spielt sich unser heutiges Fotorätsel auch in Zweibrücken und nicht im verwunschenen Wald ab. Aber wo wurde es nun tatsächlich aufgenommen? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de oder als Kommentar zu dem Beitrag auf unserer Facebook-Seite.

Und auch unser letztes Fotorätsel wurde erraten. Die Überreste einer Spielelandschaft befinden sich am ehemaligen Kindergarten in der Gabelsbergerstraße. Als Erste wusste Waltraud Petri die richtige Lösung. Ach, und die Lösung fürs Freitagsrätsel hatten wir ganz vergessen: Die Blattmuster am Fenster sind am Haus Kana zu finden. Hier hatte Mirjam Kerz als Erste die richtige Lösung. nlg/Foto: nlg