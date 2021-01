Merkur-Fotorätsel : Bunte Bauten hinter roten Fenstern

Wo mag unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgestöbert haben?

Beim heutigen Fotorätsel geht es gar nicht um das Fenster an sich, sondern um das, was sich dahinter verbirgt. Und wer genauer hinschaut, kommt vielleicht darauf, um welchen Ort es sich hierbei handelt? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de oder als Kommentar zu dem Beitrag auf unserer Facebook-Seite.