Rätseln Sie mit! : Nicht immer an diesem Ort

Unser heutiges Foto-Rätsel ist hoffentlich nicht allzu schwer. Oder? Foto: Nadine Lang

Das heutige Fotorätsel zeigt eine Bronzeplastik, die nicht immer an diesem Ort stand, an dem nun das Foto aufgenommen wurde. Aber an welchem Ort steht sie heute? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort per E-Mail an merkur@pm-zw.de oder als Kommentar zu dem Beitrag auf unserer Facebook-Seite.Erraten wurde unser voriges Fotorätsel: Das bemalte Pferd befindet sich vor dem Gebäude der Lebenshilfe in der Steinhauser Straße.

Von Nadine Lang