Rätseln Sie mit! : Das Wandern ist des Rostes Lust

Zweibrücken Wo hat unsere Fotografin wohl dieses Bildmotiv gefunden?

Zeigten die gestrigen Schlösser noch stückweise Roststellen auf, so ist dieser Wanderer absichtlich aus Roststahl gefertigt. Doch wo lädt er zum Wandern ein? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de oder als Kommentar zu dem Beitrag auf unserer Facebook-Seite.

Und auch unser letztes Fotorätsel wurde erraten. Die Schlösser, die vor einigen Jahren in Massen als Zeichen der gemeinsamen Liebe von Liebespaaren angebracht wurden und in manchen Städten sogar zu statischen Problemen an den jeweiligen Bauwerken führten, hängen in diesem Fall noch heute am Zaun am Goetheplatz. Als erstes wusste Daniel Schneider die richtige Antwort, der im Capito-Shop direkt neben der Brücke arbeitet. nlg/Foto: nlg