Rätseln Sie mit! : Verwunschene Pferdestärken

Wo hat unsere Fotografin wohl dieses Motiv aufgespürt?

Und auch unser letztes Rätsel wurde gelöst. Der Zaun mit all den Bildern und Motiven befindet sich ganz in der Nähe der Niederauerbach-Kaserne in der Liebknechtstraße. Also unbedingt das Auto vorne einmal stehen lassen und mit Zeit an diesem Zaun vorbei schlendern, es lohnt sich. Als erstes wusste Sonja Litzenburger die richtige Antwort. nlg/Foto: nlg