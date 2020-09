Rätseln Sie mit! : Boten aus dem Süden

Die Frage lautet heute wieder: Wo gibt’s denn sowas?

Beim heutigen Foto-Rätsel kommt fast schon Urlaubsstimmung auf. Das sind doch tatsächlich Palmen, die unsere Fotografin da in der Rosenstadt entdeckt hat. Doch wo wurde dieses Foto aufgenommen? Als kleiner Tipp sei verraten, mit Urlaub hat dieses Bild tatsächlich so überhaupt nichts zu tun. Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de oder als Kommentar zu dem Beitrag auf unserer Facebook-Seite.

Und auch das letzte Rätsel wurde durch unsere Leser aufgedeckt. Die Telefonzelle befindet sich tatsächlich in einem Garten in den Speckgärten in Ernstweiler, ganz in der Nähe der Tierklinik. Als erstes wusste Tanja Wolk die richtige Antwort. nlg/Foto: Nadine Lang