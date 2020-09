Rätseln Sie mit! : Kein Schwein ruft mich an

Kein Schwein ruft mich an

Zweibrücken Wer weiß, wo diese Telefonzelle steht?

Das waren noch Zeiten, als man Anrufe in der Telefonzelle erledigte. Zunächst mit Münzgeld, später auch mit der Telefonkarte, die viele Menschen in den unterschiedlichsten Motiven sammelten, wie andere Leute Briefmarken. Doch wo steht dieses Relikt einer Handy-freien-Zeit? Als kleiner Tipp sei verraten: Zum Telefonieren geht hier keiner mehr hin. Dafür sind Tiere ganz in der Nähe.