Rätseln Sie mit! : Wo sich der Hirsch im Winde dreht

Zweibrücken Die Lösung des heutigen Fotorätsels ist wieder im Bereich von Zweibrücken zu finden.

Wie der Wind sich dreht, so zeigt er uns die Himmelsrichtung an. Die Frage lautet nur: wo? Als kleiner Tipp sei verraten: Das Dach, oder besser gesagt das Gebäude, auf dem es sich befindet, hat eine lange Geschichte hinter sich. Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de oder als Kommentar zu dem Beitrag auf unserer Facebook-Seite.