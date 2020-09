Rätseln Sie mit! : Wo findet man diese Fenster?

Zweibrücken Dieses Mal hat unsere Fotografin ein rustikales Fenster gefunden und fragt: Wo ist das?

In Zweibrücken und den anliegenden Gemeinden fehlt es durchaus nicht an ländlicher Idylle. Davon zeugt auch das Foto unseres heutigen Foto-Rätsels. Doch wo genau wurde es aufgenommen? Als kleiner Tipp sei verraten: heute wird hier tatsächlich noch etwas bewirtschaftet. Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de oder als Kommentar zu dem Beitrag auf unserer Facebook-Seite.

Und auch das letzte Rätsel wurde durch unsere Leser aufgedeckt. Statt harter Feldarbeit wird an dieser Stelle heute eher die Zeit genossen, denn die Ansammlung landwirtschaftlicher Geräte schmückt eine Hauswand mit Gartensitzgruppe in Wattweiler. Wer durch den kleinen Ort fährt, kann dieses Zeugnis früherer Bauersarbeit direkt in der Ortsdurchfahrt in der Bliestalstraße entdecken. Dieses Mal wussten nur wenige Leser die richtige Antwort, als erstes meldete sich Uwe Mailänder mit der richtigen Lösung. nlg/Foto: nlg