Rätseln Sie mit! : Hörst du nicht die Glocke?

Nachdem niemand das letzte Rätsel lösen konnte, versuchen wir es heute mit einem Motiv, dass schon häufiger in der Zeitung zu sehen war.

Nanu? Wo läutet denn hier im Freien eine Glocke? Diese Frage kann einem beim Anblick unseres heutigen Bildersuchrätsels durchaus kommen. Als kleiner Tipp sei verraten: Sie steht sogar in gleichnamiger Straße – und nicht in Zweibrücken. Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de oder als Kommentar zu dem Beitrag auf unserer Facebook-Seite.