Rätseln Sie mit! : Wie die alten Rittersleut?

Nanu, gibt's in Zweibrücken eine Burg? Oder was ist das? Foto: Nadine Lang

Zweibrücken Mächtig mysteriös ist auch das heutige Rätsel – oder ganz einfach, wenn man Bescheid weiß.

Diese beiden Türen wirken wie der Zugang zu einer alten Burg. Eine Burg gibt es in Zweibrücken aber nicht, also muss dieses Bild an anderer Stelle aufgenommen worden sein. Aber wo? Als kleiner Tipp sei verraten: Hier finden manchmal sogar kleinere Feste statt. Schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de oder als Kommentar zu dem Beitrag auf unserer Facebook-Seite.