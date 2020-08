Rätseln sie mit! : Verwunschenes Gemäuer

Zweibrücken Heute hat unsere Fotografin ein sehr rätselhaftes Rätsel in petto.

Dieses malerische Haus erinnert doch fast ein wenig an die hübschen kleinen Weinörtchen in der Vorderpfalz. Unser Tipp zum heutigen Rätsel lautet daher: dort steht es nicht, sondern im Einzugsgebiet des Pfälzischen Merkur. Doch wo oder in welchem Ort genau? Schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de oder als Kommentar zu dem Beitrag auf unserer Facebook-Seite.