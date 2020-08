Rätseln Sie mit! : Wo die Blumen wohnen

Zweibrücken Auch heute ist wieder die Ortskenntnis gefragt, um die Lösung des Rätsels zu finden.

Ein Blumenkübel und ein Stückchen Dach. Das könnte ja wahrlich alles Mögliche sein. Tatsächlich ist es aber einem ganz bestimmten Ort zuzuordnen. Aber was und wo ist das? Als kleiner Tipp sei verraten: Blumen haben hier ein große Bedeutung. Schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de oder als Kommentar zu dem Beitrag auf unserer Facebook-Seite.

Und auch das gestrige Rätsel hatte es in sich. Das Foto, das lediglich Schotter und Wiese zeigte, hat unsere Leser ins Grübeln gebracht. Und doch hat jemand die Lösung gewusst, Robert Moses: In der Tat handelte es sich dabei um den Boule-Platz im Prinzenpark in Ernstweiler. nlg/Foto: nlg