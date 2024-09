Rätseln Sie mit! Warnung vor Dachlawinen

Gefühlt ist noch Sommer, nichtsdestotrotz hat unser Fotograf schon Ende August dieses zur „Vorsicht! Dachlawinen“ mahnende Schild entdeckt. Wo aber hängt dieses Schild? Wir verraten nur so viel: Unser Fotograf war nicht in derzeit verschneiten Bergen auf der südlichen Erdhalbkugel in Urlaub, das Foto ist wirklich aus unserer Region. Rätseln Sie mit und mailen uns Ihre Lösung bitte an merkur@pm-zw.de.