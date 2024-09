Rätseln Sie mit! Patriotische Farben

Schwarz-rot-gold ist hier zu sehen – also die deutschen Nationalfarben (wenn man sich das Bild gedreht vorstellt, auch in flaggenkorrekter Reihenfolge). Wo aber haben wir diese Farbenpracht aufgenommen? Und um was handelt es sich eigentlich? Rätseln Sie mit und mailen uns Ihre Lösung bitte an merkur@pm-zw.de.