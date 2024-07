Rätseln Sie mit! Zur Abwechslung mal was Technisches

Erraten wurde unser Rätsel von gestern: Bei den knallbunten übereinander gestapelten Dingen handelte es sich nicht um Partyboote, wohl aber um etwas für eine Riesen-Party, nämlich das am Freitag beginnende Zweibrücker Stadtfest: Abgebildet waren am Dienstagmittag auf dem Schlossplatz noch gestapelte Gondeln, die dann am Abend (siehe Foto in unserem heutigen Stadtfest-Programm-Artikel) schon im Riesenrad hingen. Die richtige Lösung wussten Christian Meister, Sven Molter und Albrecht Deßloch.