Rätseln Sie mit! Auf dem Trockenen

Erraten wurde unser letztes Rätsel: Die Mauer mit dem zinnenähnlichen Aufbau in der Mittwochausgabe ist in einer Gasse hinter der Feuerwehr in Wattweiler. Der erste Miträtsler lag leider falsch („die alte Stadtmauer in Hornbach am Kloster“), adelte damit aber die richtiger Lösung. Die wussten dann Matthias Körner: „Die bei den Wattwillerer unter dem Nahmen ,Suh‘ bekannte Stelle liegt hinter dem Feuerwehrhaus. Hinter der Tür befindet sich ein Felsenkeller in dem Früher ,Rummeln’ überwintert wurden.“ (Rummeln ist ein Mundart-Begriff für Runkelrüben.)