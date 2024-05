Rätseln Sie mit! Wo steht hier kein Fußballtor?

Erraten wurde unser Rätsel aus der gestrigen Ausgabe: Das Foto mit dem gemalten alten Baum auf einer grauen Fläche – das unseren Fotografen nicht an ein Lied der Prinzen, sondern der Puhdys (“Alt wie ein Baum“) erinnerte – wurde am Prinzenpark in Zweibrücken -Ernstweiler gemacht. Die richtige Lösung wusste bis Redaktionsschluss nur Cornelia Kramer: Das Bild zeige den bemalten Stromkasten an der Ecke Ernstweilertalstraße / Am Hofweg: „Darauf zu erkennen ist die Friedenslinde mit ihren beiden Gedenksteinen, am Ernstweilerhof, die Jakob Stalter zum Frieden 1871 errichten ließ. Vor einigen Jahren fiel die Linde leider bei einem Sturm um.“