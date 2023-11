Rätseln Sie mit! Ein dadaistisches Stillleben?

Unser Fotograf weiß natürlich zwar, wo er das Bild gemacht hat, und erkennt auch die einzelnen Gegenstände darauf. Was aber ein Unfall-Warnschild mit einer Riesentüte „Leben in Zweibrücken genießen“ zu tun hat?!? Keine Ahnung! Als Freund auch abseitiger Kultur denkt unser Fotograf an eine dadaistische Inszenierung. Was aber angesichts der Betreiber des Schaufensters eher überraschend wäre. Rätseln Sie also mit und mailen uns bitte an merkur@pm-zw.de, wo dieses Foto gemacht wurde. Und gerne auch, was darauf zu sehen ist – und welchen Sinn das Ganze hat.