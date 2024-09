Arbeitskampf bei Tadano „Das war ein tolles Zeichen“

Während die Tarifverhandlungen am Mittwoch keine nennenswerte Bewegung in die Positionen von Tadano-Arbeitnehmern und -gebern brachten, sorgte eine weitere Aktion der IG Metall für Aufsehen: Am Donnerstagorgen wurde eine Menschenkette vom Werk in der Dinglerstraße bis zum Rathaus am Herzogplatz gebildet.