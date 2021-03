Mehrwegsystem für die Zweibrücker Take-Away-Gastronomie : Lecker essen ohne Müllberg danach

Zweibrücken Dank des Engagements der Bürgerinitiative „ZW vernetzt“ übernimmt Zweibrücken erneut eine Vorreiterrolle in der Region: Einem Team rund um Tanja Neumann ist mit Unterstützung des Stadtmarketings gelungen, ein Mehrwegsystem für die Take-Away-Gastronomie zu installieren. Mitte April startet die Nachhaltigkeits-Offensive mit sechs Teilnehmern.

Die Augen von Tanja Neumann strahlen. Stolz präsentiert die Qualitätsmanagerin im Gesundheitswesen das neue Mehrweggeschirr, in dem ab Mitte April die ersten Gastronomen in Zweibrücken und der Region ihre Speisen über die Gasse verkaufen werden. Zahllose Stunden Aufwand, jede Menge Herzblut und unermüdliche Hartnäckigkeit haben schließlich dazu geführt, dass der Auftakt mit sechs Teilnehmern jetzt im Frühjahr realisiert werden kann.

Die gesamte Familie spart und ersetzt Plastik, wo es nur geht, kauft umweltbewusst ein und ist mittlerweile hoch engagiert bei der Bürgerinitiative „ZW vernetzt“, einer Plattform für Natur- und Klimaschutz-Initiativen in Zweibrücken. So wusste Tanja Neumann auch, dass sich viele Menschen mit zwei Herzen in der Brust – einerseits die durch den erneuten Lockdown notleidende Gastronomie zu unterstützen und andererseits die Umwelt schützen – in einer Zwickmühle fühlen. „Gibt es denn da kein Mehrweg?“ Mit dieser Frage begann Tanja Neumann zu recherchieren. Und staunte: Tatsächlich gibt es bereits sechs vorwiegend junge Unternehmen, die eine Mehrweglösung für Take-Away-Food, also Essen zum Mitnehmen, anbieten.