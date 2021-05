Mehrwegsystem für die Gastronomie in Zweibrückern und Umgebung : Mehrweg-Geschirr wird zum Erfolg

Info

Um noch mehr zu motivieren, hat „ZW vernetzt“ jetzt zwei Gutscheine ausgelobt: Die beiden Ersten, die 20 Verpackungen über das Mehrwegsystem in Zweibrücken gespart haben, bekommen einen Verzehrgutschein für den World-Food-Trip-Bauwagen in der Zweibrücker Rosengartenstraße 5a.

Als Beweis dient ein Screenshot von der Startseite der Vytal-App, auf der die Anzahl der bereits genützten Verpackungen angezeigt wird, per Mail an Tanja Neumann. Sie und das Mehrweg-Team freuen sich über eine Kontaktaufnahme von Mehrweginteressierten oder auch Ideengebern unter Tel. (0176) 25 51 21 18 oder per Mail tanja.neumann@zw-vernetzt.de.

www.zw-vernetzt.de