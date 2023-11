Mittelbach Dettweiler sieht Ausbau der Breitensteinstraße als „Drama“

Die Diskussion wäre ohnehin verfrüht, denn der Ausbau der Alten Friedhofstraße muss vorerst noch aufgeschoben werden, dafür reicht das restliche Geld nicht. Gesamt hat man gegenwärtig rund 410 000 Euro übrig. Geld, das Peter Ernst gern in den Ausbau der Straßenbeleuchtung in Mittelbach und Hengstbach etwa in Form von LED-Leuchten investieren möchte. In Kürze werde sowieso der Auftrag für die städtische Beleuchtungsplanung an ein Ingenieurbüro vergeben, dann sehe man, wo Handlungsbedarf bestehe.