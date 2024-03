„Meet Klezmer“ im Hofenfels-Gymnasium Zweibrücken Mit Musik ein Zeichen setzen

In diesem Jahr haben auch die Oberstufe (Grundkurs Musik 11. und 12. Klasse) sowie die Jazz-Combo des Hofenfels-Gymnasiums Zweibrücken an dem Projekt teilgenommen und nach einem erlebnisreichen Freitag vergangene Woche mit einem gemeinsamen Konzert in der Aula des Gymnasiums die zahlreichen Zuhörer begeistert. Federführend hierbei war Musiklehrer Sebastian Voltz, den eine langjährige Freundschaft mit Helmut Eisel und Kantor Chait verbindet. Wie Eisel vertritt er die Auffassung, dass es gerade in der heutigen Zeit, in der Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit nicht nur untergründig schwelen, besonders wichtig sei, Stellung zu beziehen und der nachwachsenden Generation ein differenziertes Bild kultureller und religiöser Vielfalt zu vermitteln. Dabei solle nicht mit erhobenem Zeigefinger und Moralpredigten agiert, sondern beim gemeinsamen Musizieren gegenseitige Toleranz und Wertschätzung erfahren werden. Der hohe Stellenwert des Projekts „Meet Klezmer“ wird auch durch die Schirmherrschaft der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger unterstrichen.