Kneippverein Zweibrücken : Meditativer Spaziergang durch den Wald

Zweibrücken Mit einem meditativen Waldspaziergang hat der Zweibrücker Kneippverein seine Aktivitäten nach Corona wieder aufgenommen. Gut 20 Senioren genossen vergangene Woche die Heilkraft der Natur und die von Monika Mohr angeleiteten Meditationen.

Mit strahlenden Gesichtern, jeder in seinem eigenen Tempo und mit dem mittlerweile schon sprichwörtlichen „gebührenden Abstand“, spazierten vergangene Woche fast 20 Senioren durch den Wald nahe des Zweibrücker Waldfriedhofs. „Wie kann ich Menschen aktivieren, die schlecht zu Fuß sind, die sich allein gar nicht mehr in die Natur trauen und die keine offizielle Wanderung mit- und durchhalten können?“, hatte sich Monika Mohr gefragt. Die Vorsitzende des Kneippvereins Zweibrücken betonte: „Wir gehen langsam, achtsam und richten uns im Tempo nach dem schwächsten Glied.“

Noch am Treffpunkt an der Kugelfanghütte erklärte sie die Bezeichnung „Meditativer Spaziergang“. Darin steckt das Wort „Gang“. Sie erinnerte: Wenn wir jemandem begegnen, fragen wir uns gegenseitig: „Wie geht es denn?“ Gehen bedeute „ich komme vorwärts“, „ich bin mobil“, „ich bin selbstständig“, ich habe eine gute Muskeltätigkeit“. Meditativ bedeute, sich ganz zu fokussieren, auf sich selbst und auf den Wald. Der Wald sei gesundheitsfördernd. Allein die grüne Farbe der Blätter und Sträucher wirke heilsam auf die Psyche. Bäume kommunizieren miteinander und informieren sich gegenseitig über Angriffe von Krankheiten oder Schädlingen. Dann schützten sich die übrigen Bäume, indem sie so genannte Terpene ausschütten. „Wenn wir die ganz tief einatmen, stärkt das unser Immunsystem. Atem ist Leben! Wenn ich nicht richtig atme, habe ich keine gute Energieversorgung“, erinnerte sie. Es sei wichtig, nicht nur tief in den Bauch einzuatmen, sondern gründlich auszuatmen. Sie erklärte weiter: „Wenn ich nicht richtig ausatme, entgifte ich nicht richtig!“