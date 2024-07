Neubau am Zweibrücker Outlet schon in Betrieb Klammheimliche McDonald‘s-Eröffnung

Auf leisen Pfoten kommt die Eröffnung des neuen McDonald’s in der Nähe von A 8 und Zweibrücken Fashion Outlet in der Barriestraße 1 daher. Seit Dienstag ist das Restaurant in einem „Silent Opening“ geöffnet. Es wurde noch nichts kommuniziert, da das Personal die Abläufe erst erproben soll. Im Laufe der nächsten Woche soll der gebremste Betrieb dann übergehen in einen Normalbetrieb. Und die offizielle „Grand Opening Party“ findet am Samstag, 3. August statt – intern, mit geladenen Gästen.

Foto: Mathias Schneck