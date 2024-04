Baubeginn schon bald McDonald’s baut neues Restaurant am Zweibrücken Fashion Outlet

Das Franchiseunternehmen, das nach eigenen Angaben 21 McDonald’s-Restaurants im Saarland und in Rheinland-Pfalz betreibt, sucht für die neue Filiale mindestens 50 Mitarbeiter. Der McDonald’s Partner Getrey war mit einer Anzeige auf einer Internet-Plattform selbst an die Öffentlichkeit getreten. Im Inserat heißt es: „Eigentlich kein Geheimnis mehr: Sie werden es lieben. Am Fashion Outlet in Zweibrücken entsteht ein neues McDonald’s-Restaurant!“ Interesse an der Lage in der Nähe des Outlets habe schon länger bestanden. „Jetzt hat sich der für uns passende Standort ergeben“, schildert Schwender auf Merkur-Anfrage.