Mauritiusschule in Wattweiler feierte ihren 50. Geburtstag Eine Schule für besondere Bedürfnisse

Walter Steinmetz als Geschäftsführer des ökumenischen Gemeinschaftswerks Pfalz, dem Träger der Mauritius-Schule in Wattweiler, erinnerte in seinem Grußwort an die Anfänge der privaten Förderschule im Zweibrücker Stadtteil. Am 17. April 1974 habe der Schulbetrieb zunächst mit drei Klassen in der ehemaligen Volksschule begonnen, nachdem ein Vertrag zwischen dem Gemeinschaftswerk und den Kommunen abgeschlossen worden war. „Schon in den 60er Jahren gab es Gespräche und Überlegungen, eine Schule für Kinder mit Beeinträchtigung zu gründen“, erinnerte Steinmetz. „Viele fragten sich damals, wie Schule für Kinder aussehen könnte, die besondere Bedürfnisse haben. Für sie gab es damals kein Angebot und viele konnten auch nicht in die Schule gehen. Mit dem Vertrag konnte endlich eine verbindliche Grundlage geschaffen werden, Menschen mit Beeinträchtigungen gezielt zu unterstützen, zu begleiten, zu fördern und zu beschäftigen und ihnen so die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.“