Mathias Richling in Zweibrücken : Eher solide als begeisternd

Mathias Richling in Zweibrücken

Zweibrücken Beim Auftritt von Kabarettist Mathias Richling in der Festhalle traf nicht jeder Gag ins Schwarze.

Mathias Richling ist unter den deutschen Kabarettisten der sprödeste. Das stellte er auch bei seinem Auftritt in der Festhalle unter Beweis. Er parodiert Politiker und legt ihnen dabei Dinge in den Mund, die diese niemals sagen würden. Das alleine ist aber noch nicht witzig, etwa wenn Wolfgang Schäuble plötzlich Kritisches zu den Coronamaßnahmen ablässt oder Annegret Kramp-Karrenbauer Blondinenwitze erzählt (der saarländischen Ex-CDU-Chefin verpasst er übrigens einen pfälzischen Singsang).

Manches Mal, wie am Ende von Richlings Söder-Imitation, bleibt der Applaus aus. Insgesamt parodiert er die markanten Politiker wie Winfried Kretschmann besser als die sprachlich austauschbaren wie Steinmeier und Scholz. Wenigstens schafft er es, als Bundeskanzler genauso einschläfernd zu sein wie das Original.

Etwa, wenn Richling mit der Stimme von Karl Lauterbach folgendes spricht: „Wir brauchen weiter Masken, wir brauchen getrennte Schlafzimmer, der Mensch muss sich in Selbstbefruchtung vermehren wie die Schnecken.“ Oder wenn er als Boris Becker sagt: „Ich hab Deutschland bekannt gemacht durch meinen Sieg in Wimbeledon.“

Witzig ist auch, als Richling die ZDF History-Sendungen auf den Arm nimmt. „Die Mona Lisa ist in Wahrheit das Porträt eines Mannes, wer hätte das gedacht, der aktuellen SPD-Co-Vorsitzenden.“ Woraufhin er Saskia Esken zeigt, hineinmontiert ins da Vinci-Gemälde.

Dass die Coronazeit ihm schwer zugesetzt hat, kommt immer wieder durch. Ganz zu Beginn dieser Phase hatte er schon mal für Aufsehen gesorgt, weil er die Maßnahmen stark kritisierte. Jetzt erzählt er von einer Studie, die eine Ansteckungsgefahr von 40 Prozent im Theater im Gegensatz zu 60 Prozent im privaten Bereich ausgerechnet habe: „Und wir schließen die Theater!“ An RKI-Chef Lothar Wieler lässt er kein gutes Haar: „Er ist Tierarzt – und so behandelt er auch die Deutschen.“ Das Land habe der Mediziner wie einen von einer Seuche befallenen Bauernhof dichtmachen wollen.

Aber kaum sei diese Pandemie nun vorbei, so Richling, „verbreitet sich die nächste Pandemie namens Putin“. Dabei hätte die Nato doch nur ein neues Virus in China bestellen müssen und über Russland abwerfen – „dann wären die Russen im Lockdown!“ Ein anderes Thema, das Richling umtreibt, sind die Missbrauchsfälle der katholischen Kirche. Als Papst Benedikt sagt er: „Die Kirche ist auch nur Opfer ihrer eigenen Täterschaft.“ Dem aktuellen Papst Franziskus legt er in den Mund: „Kinder beschweren sich, denen die katholische Kirche ihr Leben geschenkt hat durch ihr Verbot von Abtreibung.“ Das ist böse.