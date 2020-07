Martin Kaufmann : Mitdenker, Mitdiskutant und Mitentwickler

Zweibrücken Martin Kaufmann engagiert sich seit Jahr­zehnten im Zweibrücker Presbyterium und im Verwaltungskirchenrat Zweibrücken-Pirmasens. Darüber hinaus hat er sich der Kirchenmusik verschrieben.

Der Querdenker, der kein Blatt vor den Mund nimmt, wurde wegen seiner fachlichen Kompetenzen von der Gemeinde als Planer mit in den Bauausschuss des Presbyteriums berufen. So wirkte er sowohl bei der Außensanierung der Alexanderskirche mit und stand, als es um den Dachreiter und den Hahn ging, sogar mit auf dem Kirchendach. So weiß er auch, dass 1954 noch ein Hakenkreuz in die Mauer der Alexanderskirche eingeritzt wurde – an versteckter Stelle.

Sein Hauptengagement jedoch gehört der Kirchenmusik. Als geschickter Netzwerker ist Martin Kaufmann ein Macher und ein begnadeter Organisator und Förderer der Kirchenmusik im Dekanat Zweibrücken. Er initiiert Konzerte und kümmert sich vor allem dabei um die gesamte Tontechnik inklusive den Podestbau. Er weiß: „Die Kirchenmusik funktioniert recht gut und bleibt auch in schwierigen Zeiten ein Selbstläufer, der selbst Menschen anzieht, die in keinen Gottesdienst gehen.“ Mit mehr als 13 000 Mitwirkenden, darunter über 11 000 Sänger, stellen die Kirchenmusiker die größte Ehrenamtlergruppe der evangelischen Kirche in Rheinland-Pfalz. In die Kirchenmusik ist der Sohn einer Kaufmannsfamilie quasi hineingewachsen. Schon im zarten Alter von sieben Jahren sang er gemeinsam mit seinen Eltern im Chor und fand gefallen daran. Martin Kaufmann schmunzelt: „Ich bin seit 66 Jahren aktiv bei der Kirchenmusik.“ Eine Leidenschaft, die den Bass nie verlassen hat und von der auch andere Kirchenchöre oder Kirchen-Chorprojekte in der Saar-Pfalz profitierten. Dort war der Vater von fünf Kindern so ausgelastet, dass er nie auf die Idee kam, zusätzlich das Genre zu wechseln. Nach wie vor engagiert sich Martin Kaufmann unter anderem in der saar-pfälzischen Kantorei, die sein Schwager Fritz Sander als regionalen Kirchenchor gegründet hatte.