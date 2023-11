Lesung im Herzogssaal Vampirgeschichten, aus historischem Stoff geschneidert

Romantische Liebesgeschichten seien sein Fall nicht, so der Autor, er widme sich lieber dem Genre der Fantastik. Und so blieb sein einziger Versuch, eine Lovestory zu schreiben, nach zwanzig Seiten stecken. Also lieber Elfen, Zwerge und Vampire. Dass es hierbei gerne blutig zugehen kann, bewies Heitz bei der Lesung von Ausschnitten aus seinem neuen Buch. Da folgen die Zuhörer Len, der eine Busreise nach Prag macht. Auf der Karlsbrücke wird er erst von einem Verbrecher angegriffen, der aber schnell durch einen großen, blutdurstigen Hund zur Strecke gebracht wird: „Sein Körper hatte nichts Menschliches mehr.“ Weiter ging es in die Vergangenheit, in Luzians unterirdischen Vampirpalast, wo Barbara und Vlad ein reichhaltiges Buffett angeboten wird. Allerdings wird für die Gastfreundschaft eine Gegenleistung erwartet.