Zweibrücker Fotograf zieht um : Facco: Handel vor enormer Herausforderung

Mario Facco ist Fotografenmeister. Stolz verweist er auf seinen Meisterbrief über der Tür zu seinem Fotolabor. Facco beklagt eine „Monokultur“ in der Innenstadt, es fehle ein Magnet, um mehr Frequenz zu bringen. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Seit über 30 Jahren ist Fotografenmeister Mario Facco Händler in der Zweibrücker Innenstadt. Nun investiert er und zieht um. Der langjährige frühere Chef der Werbegemeinschaft sieht die Fußgängerzone vor großen Herausforderungen.

Als Händler darf man das Wagnis nicht scheuen. Findet Mario Facco. Und nimmt einiges an Geld in die Hand. Für einen Umzug und eine Investition in neue Technik. Der Fotografenmeister zieht vom jetzigen Standort an der Hauptstraße, neben der Löwengasse inmitten der Fußgängerzone gelegen, an den Busbahnhof (ZOB). Neben der Metzgerei Grim, dort, wo sich vorher ein Immobilien-Büro befand, will Facco künftig seine Dienste anbieten, erklärt er im persönlichen Gespräch.

Mario Facco gehört sicher zu den exponiertesten Händlern der Innenstadt. Das liegt nicht nur daran, dass er bereits seit 1990, also seit mittlerweile 32 Jahren, selbständig tätig ist mit seinem Fotogeschäft. Sondern sicher auch daran, dass er lange Jahre (von 2002 bis 2016) als Vorsitzender der Werbegemeinschaft (die heute den Titel Gemeinsamhandel trägt) verantwortlich zeichnete. Und in dieser Funktion konnte er durchaus polarisieren, zu Rede und Gegenrede anregen.

Die Einrichtung des neuen „Foto Facco“ läuft

Momentan ist der Händler eifrig dabei, die neuen Räume am Busbahnhof einzurichten. „Die Möbel stehen schon soweit“, sagt er. Es werde Zeit für einen Tapetenwechsel. Seit rund zehn Jahren hat er sein Fotogeschäft an der Löwengasse. Nun ist es nur noch eine Frage von einigen Monaten, bis er umzieht. „Mein Mietvertrag läuft bis Ende April 2023“, sagt Facco. Er hofft, dass der Vermieter ihn schon früher ziehen lässt.

Der neue Standort von Foto-Facco wird am ZOB in dem ehemaligen Immobilien-Büro neben der Metzgerei Grim sein. Foto: Lutz Fröhlich

Der Fotograf verspricht sich einiges von der künftigen Adresse. „Ich habe dort denselben Platz wie jetzt an der Hauptstraße. Rund 100 Quadratmeter“, sagt der Händler. Seine drei Mitarbeiter – einer in Vollzeit, zwei in Teilzeit – nimmt er mit an den Busbahnhof.

E-Pass-Investition in „Mercedes unter den Herstellern“

Facco investiert in seinem neuen Laden einiges an Technik. Alleine für ein neues System, mit dem er künftig Fotos für den sogenannten E-Pass erstellen kann, gibt er rund 30 000 Euro aus. „Das ist der Mercedes unter den Herstellern“, sagte er stolz über das neue Gerät, das er anschafft. „Der E-Pass sollte eigentlich schon dieses Jahr eingeführt werden, aber durch die Pandemie zieht sich das jetzt ins neue Jahr hinein.“ Für den neuen Pass werden biometrische Fotos verwendet, der Pass wird damit laut Facco absolut fälschungssicher.

Neue Technik an neuer Adresse also. Facco sagt, er habe sich bewusst den Busbahnhof ausgesucht. „Da ist Frequenz“, sagt er. Das Wort „Frequenz“ wird er im Laufe des Gesprächs noch mehrfach verwenden. Denn an „Frequenz“, an Passanten, mangele es der Fußgängerzone leider schon seit Jahren, bedauert er. „Wir haben Monokultur in unserer Fußgängerzone – Optiker, Apotheken, Hörgeräte-Geschäfte. Uns fehlt Abwechslung, uns fehlt ein echter Magnet.“

Fußgängerzone fehle echter Einkaufs-Magnet

Damit zeigt er sich ähnlich kritisch wie Marco Dobrani, Vorstand der Kimmle-Stiftung, die den Cap-Markt in der Hallplatz-Galerie betreibt. Dobrani hatte am Freitag im Merkur ebenfalls geklagt, dass es sowohl der Hallplatz-Galerie wie auch der Fußgängerzone insgesamt an einem „Frequenzbringer“ fehle. Und nicht nur Dobrani und er sähen dies so, sagt Facco. „Eigentlich alle Händler fordern diesen Magneten. Schon seit 20 Jahren. Aber er kommt nicht.“

Woher nehmen und nicht stehlen? „Der Gemeinsamhandel kann das auch nicht ändern“, nimmt Facco die Händlervereinigung, die auf die einst von Facco geleitete Werbegemeinschaft folgte, in Schutz.

Für viele große Ketten sei Zweibrücken einfach nicht attraktiv genug. „Ein Media Markt oder H & M kommen nicht zu uns – das können wir vergessen“, sagt Facco.

Aber gerade weil es so schwer sei, attraktive Händler zu einem Engagement in der Zweibrücker Innenstadt gewinnen zu können, sei es umso wichtiger, anderweitig Akzente zu setzen.

Facco blickt in dieser Hinsicht mit einer gewissen Verbitterung zurück. „Als Vorsitzender der Werbegemeinschaft hatte ich viele Ideen. Aber oft wurden diese sofort niedergemacht. Verlacht. Es wurden immer gleich Gründe gesucht, warum etwas nicht gehen kann, gehen darf.“

Überdachungs-Idee

Als eines der sicher prominentesten Beispiele, mit denen Facco damals für viel Gesprächsstoff bei den Bürgern sorgte, führt er seinen Vorschlag an, die Fußgängerzone zu überdachen.

Facco ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Umsetzung für die Einkaufsmeile gewinnbringend gewesen wäre. „Hätten wir die Fußgängerzone damals überdacht, hätten wir ein Alleinstellungsmerkmal gehabt – so etwas hat sonst niemand.“ Er habe damals einen Kostenvoranschlag eingeholt. 1,5 Millonen Euro hätte die Überdachung gekostet. „Das war damals schon nicht viel Geld für eine solche Maßnahme“, sagt er.

Zweibrücken wäre heute ein Solitär mit einer überdachten Fußgängerzone, die bei schlechtem Wetter einen Einkaufsbummel ohne Regenschirm ermöglicht hätte, ist er überzeugt. „Aber die Leute haben nur nach Gründen gesucht, warum das nicht gehen soll. ,Was ist, wenn die Vögel auf die Überdachung kacken? Wenn es schneit?’“, hätten die Bedenkenträger etwa angemerkt.

„Nur gelacht, niedergemacht“

Anderes prominentes Beispiel: Eine rote Linie sollte vom Outlet-Zentrum am Flugplatz herunter in Fußgängerzone führen – und die vielen Besucher, die jedes Jahr ins Outlet strömen, neugierig machen und sie dieser roten Linie folgen lassen, hatte der damalige Werbegemeinschafts-Chef 2006 vorgeschlagen. „Aber auch da wurde wieder nur gelacht, niedergemacht und gesagt: ‚Das geht aus dem und dem Grund nicht.’“

Originelle Ideen seien heute Mangelware

Mit manchen Ideen setzte sich Facco aber auch durch. Etwa mit dem Versuch, den größten Adventskranz der Welt auf dem Alexanderplatz zusammenzubauen. 2012 war das und tatsächlich sorgte diese Aktion für reichlich Medienresonanz und neugierige Passanten; leider scheiterte der Versuch, der Riesenkranz mit 10,5 Metern Durchmesser schaffte es nicht ins Guinness-Buch der Weltrekorde. „Schade, dass seitdem keiner mehr etwas in diese Richtung gemacht hat“, bedauert der Händler.

Auch seine Idee einer „Zweibrücker Stadtwurst“ setzte sich durch und wurde gut angenommen – auch, wenn später die Frage nach dem Standort für die Bratwurstbude für Diskussionen sorgte.