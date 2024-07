Zweibrücken Maren Müller verlässt das Landgestüt

Für ihren neuen Job, der rund 600 Kilometer entfernt ist, werde sie aber nicht umziehen, sondern pendeln. „Am Wochenende bin ich zuhause, so dass ich weiterhin die Möglichkeit habe, dem Landgestüt verbunden zu bleibe. Meine Trakehnerstute Danira steht hier und ich würde mir wünschen, dass das so bleibt. Mein Amt im Förderverein des Zweibrücker Landgestüts möchte ich ebenfalls nicht aufgeben“, versichert sie, wenngleich sie weitere Ehrenämter in Zweibrücken aus Zeitgründen zurückfahren wolle.