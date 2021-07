Marcela Knerr gewann Silber beim Zweibrücker Klima-Anpassungspreis 2020 : Erfolgsrezept: Wachsen lassen

Die Hengstbacherin Marcela Knerr lässt der Natur in ihrem Garten vielfach „freie Hand“. Foto: Cordula von Waldow

Hengstbach Silber beim Klima-Anpassungspreis 2020 der Stadt Zweibrücken. Eine traumhafte Artenvielfalt an Pflanzen und Insekten. Ein gedeihender Naturgarten als Lebensaufgabe. Die zertifizierte Stadt- und Erlebnisführerin Marcela Knerr ist mit ihrem Gartentraum auch vom „Tag der offenen Gartentür“ bekannt.

Wie in einer anderen Welt kommt sich vor, wenn man den naturnahen, wilden Garten von Marcela Knerr besucht. Damit hat die Kräuterfachfrau Silber im Klima-Anpassungspreis 2020 der Stadt Zweibrücken gewonnen. Heiko Wunderberg vom Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ), der mit ihr zusammen ein Seminar besucht hatte, motivierte die 49-jährige Naturliebhaberin, sich zu bewerben. Denn bei „Offenen Gärten“ sind die gebürtige Tschechin und ihr 1000 Quadratmeter umfassendes Paradies eine feste Größe.

„Zuhause waren wir als Kinder immer draußen, mussten helfen: im Wald sammeln und im Garten arbeiten“, erinnert sie sich an ungeliebte Kindheitsaufträge. Doch heute lebt die Hengstbacherin für und von ihrem Garten. „Alles darf (fast) so wachsen, wie es möchte“, beschreibt sie ihr Konzept.

Als das Ehepaar, Jörg und Marcela Knerr, vor 15 Jahren ihr Haus bezog, „war hier nur eine große Rasenfläche“. Angeregt durch ein Fachbuch, säte sie, pflanzte sie und entwickelte aus der ehemaligen Feuchtwiese am Bach ein Feuchtbiotop, in dem sich eine Vielfalt an Lebensarten sehr wohlfühlt, denn: „Je größer die Pflanzenvielfalt, desto mehr unterschiedliche Insekten siedeln sich an.“