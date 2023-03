Festbankett der Siebenpfeiffer-Stiftung : Wie der Lokaljournalismus Zukunft hat

Marc-Stefan Andres war der Festredner am Sonntag beim traditionellen Siebenpfeiffer-Bankett in der Zweibrücker Festhalle. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Siebenpfeiffer-Festbankett: Redner Andres wirbt für kreative Ideen fürs Digitale, mehr Investitionen und Stiftungs-Modelle.

Lokaljournalismus ist wichtig. Er darf auf keinen Fall sterben, sondern es müssen Möglichkeiten und Wege gefunden werden, ihn zu erhalten. Das ist, auf den Punkt gebracht, das Fazit des traditionsreichen Siebenpfeiffer-Festbanketts 2023 am Sonntag in der Zweibrücker Festhalle.

„Noch zu retten. PUNKT“ nannte Andres seinen Vortrag vor gut 100 Zuhörern beim Festbankett. Und gab Antworten auf die Frage, warum und wie tief der Lokaljournalismus in der Krise steckt, wie wichtig er dennoch für unsere Gesellschaft bleibt und was Hoffnung auf eine bessere Zukunft gibt.

„Wir lesen als Erstes – und nicht selten als Einziges – das lokale Blatt“, bestätigen alle befragten Gäste auf Anhieb, was auch Oberbürgermeister Marold Wosnitza in seiner Begrüßungsrede angespochen hatte und dabei auch sagte: „Es stand in der Zeitung und wenn es in der Zeitung steht, wird es schon stimmen.“ Eine zentrale Informationsquelle, auf die man sich verlassen könne, sagten Wosnitza und Andres mit ähnlichen Worten. Weil Menschen vor Ort gründlich recherchierten und Lokalzeitungen den Austausch förderten. Über nationales und internationales Geschehen dagegen seien Bürger meist bereits schon am Vorabend durch Fernsehen und Internet informiert.