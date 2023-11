Neue Hausordnung Mannlich-Realschule verbannt Handys

Auch am Zweibrücker Helmholtz-Gymnasium ist das offene Tragen des Handys nicht erlaubt. Es darf lediglich im Offline-Modus mitgeführt werden. Eine Ausnahme gilt für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe. Ihnen ist die Nutzung ihrer Smartphones während einer Freistunde in der Multifunktionshalle, wo sie von den Schülern der fünften bis zehnten Klassen räumlich getrennt sind, gestattet.

„Grundsätzlich gibt es bei uns aber wenig Probleme“, sagt Kerstin Kiehm, „was wir ein Stück weit auf unsere Aufklärungsarbeit zurückführen. So bilden wir Schüler zu Medienscouts aus, um ihren Mitschülern einen kritischen Umgang zu vermitteln“, erklärt die Schulleiterin. Hinzu kämen Projekte. Im Programm „Check the web“ am Ende der siebten Klasse werden die Gefahren des Internets und von Social Media behandelt. Bei den Thementagen am Ende der achten Klasse bearbeiten die Schüler ein Medienprojekt. „Doch natürlich sanktionieren wir auch, wenn sich Schüler nicht an die Regeln halten. Dann gibt es einen Elternbrief. Bei Bedarf schrecke ich auch nicht davor zurück, etwas zur Anzeige zu bringen“, so die Schulleiterin.