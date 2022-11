„Der grüne Roboterdaumen“ an Zweibrücker Schule : Mannlich-Schüler werden digitale Farmer

Zweibrücken Jugendliche der Zweibrücker Mannlich-Realschule wollen einen „FarmBot“ bauen und programmieren, um damit Pflanzen zu säen und ernten. Doch vor dem Einstieg in die digitale Welt gibt es noch ein USA-Import-Problem.

Er zeigte aber auf einer Leinwand ein Foto des sogenannten FarmBots. Dieser Roboter wird sich an der Schule um das Wohl von Tomatenstauden in einem Hochbeet kümmern. Der mit diversen Sensoren und einer Kamera ausgestattete Greifarm, der an einer Schiene das Hochbeet entlang fährt, erledigt die wichtigsten Gärtnerarbeiten selbständig: Er sät ein, entfernt das Unkraut und erntet am Ende die Früchte. „Nur essen kann er sie nicht“, scherzte einer der Anwesenden. Die Zielsetzung des Projekts mit dem Namen „Der grüne Roboterdaumen – Digital Farming im Unterricht“ ist, dass durch das Sammeln von Datensätzen vorausschauender gepflanzt und bewässert wird. Dadurch können Ressourcen gespart werden. Eine Bewässerungsanlage sorgt für die notwendige Feuchtigkeit im Beet – per durchfließendem Strom wird der Wasseranteil in der Erde gemessen. Ist er zu niedrig, fließt der Strom also schlecht: Dann wird nachgegossen.