Mann kauft Straße und droht mit Sperrung Urteil stärkt Position der Anwohner

Im Fall Oststeinbek waren auf einer ehemaligen Ackerfläche 16 Atriumhäuser errichtet worden. Aber die Grundstücks-Zufahrten, an denen sich später der Streit entzündet hatte, waren nie in das Eigentum der Gemeinde übergegangen. Jahrzehntelang glaubten die Hauseigentümer, es seien öffentliche Straßen. Tatsächlich blieben die Zufahrten im Besitz des Landwirts. 1992 gaben die Erben des Bauern das Eigentum auf, weil sie nicht länger Steuern für das Straßengrundstück zahlen wollten, mit dem sie eigentlich nichts anfangen konnten. Die Zuwegungen wurden damit zu herrenlosem Land. Eine Tatsache, die sogenannte „Grundstücksjäger“ auf den Plan rief. Deren Geschäftsmodell ist es, sich herrenlose Grundstücke anzueignen und sie dann gewinnbringend weiterzuverkaufen. So war es auch in Oststeinbek. 2017 übernahm eine Firma die Stichstraßen und bot sie im Internet zum Verkauf an. Gezahlt hat der neue Eigentümer dafür selbst keinen Cent. Ist ein Grundstück herrenlos geworden, genügt es, einige Formulare auszufüllen und sich beim Grundbuchamt eintragen zu lassen. 2019 ersteigerte dann ein Ehepaar die Zufahrten für 6000 Euro über ein Immobilienportal. Über einen Immobilienmakler wurden die Straßenabschnitte den Anliegern dann zum Kauf angeboten – laut Anwohner für je 10 000 Euro. Als diese darauf nicht eingingen, ließ er die Wege zunächst mit Flatterband sperren und mit dem Schild „Privatweg“ versehen. Im April 2019 ließ der Makler schließlich per Kran Betonringe anliefern, um die Durchfahrt für Autos zu blockieren. Diese musste er allerdings kurze Zeit später wieder entfernen, nachdem mehrere Anwohner in einem Eilverfahren eine Unterlassungsverpflichtung erstritten hatten. Anschließend klagten die Anrainer beim Landgericht Lübeck. Dieses gab ihnen Recht. Doch die Eigentümer der Zufahrt legten Berufung ein und zogen vors OLG in Schleswig. Dieses hat die Lübecker Entscheidung bestätigt. Schlimmer noch für Straßen-Eigentümer: Das OLG ließ eine Revision vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe, die möglich wäre, nicht zu.