Landgericht Zweibrücken Mit Taschenmesser bedroht und beraubt

Der 30-Jährige war es auch, der am gestrigen Mittwoch noch versucht hatte, wegen der Erkrankung des Mitangeklagten eine Abtrennung seines Verfahrens zu erreichen, um wenigstens gegen ihn weiterverhandeln zu können: „Ich will das hinter mich bringen!“ Jedoch flehte er vergeblich. Denn die Strafkammer lehnte sein Ansinnen aus verfahrenstechnischen Gründen ab. Ebenso wie seinen Antrag, ihn aus der Untersuchungshaft in der JVA Wittlich zu entlassen. Einen Antrag, den sein Verteidiger, der St. Ingberter Rechtsanwalt Robert Münch, in die juristische Formel goss, den Haftbefehl gegen seinen Mandanten außer Vollzug zu setzen. Zuvor hatte der 30-Jährige, ohne auf den ihm vorgeworfenen Sachverhalt konkret einzugehen, pathetisch zu Protokoll gegeben: „Was passiert ist, ist der größte Fehler in meinem Leben.“ Er habe „noch nie so eine große Sehnsucht nach meiner Frau und den Kindern“ gehabt. Das „Einzige“, was er wolle, sei, „für meine Familie da zu sein“. Es bestehe deshalb keine Flucht- und Wiederholungsgefahr, beteuerte er. Er wolle „wenigstens einmal in meinem Leben etwas richtig machen“. Auch habe er „aus dieser Haftzeit mehr gelernt als aus allen Haftzeiten zuvor“, sagte der vielfach vorbestrafte 30-Jährige. Er könne sich eine Freilassung „gegen Auflagen“ wie das Tragen einer Fußfessel und die Teilnahme an einem Anti-Suchtprogramm vorstellen. Jedoch konnte Richter Herzog den 30-Jährigen davon überzeugen, seinen Antrag doch besser zurückzunehmen, zumal ihm zu Ohren gekommen sei, dass er sich – entgegen seiner Beteuerung, sich gebessert zu haben – vor nicht allzu langer Zeit im Zusammenhang mit einer Verhandlung am Amtsgericht Pirmasens aggressiv gezeigt habe: „Da hatte es eine Konfrontation mit den Wachleuten gegeben.“