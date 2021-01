Mann aus Altersgruppe 65 bis 75 Jahre an Folgen von Covid-19 gestorben : Dritter Corona-Toter in Zweibrücken

Eine elektronenmikroskopische Aufnahme des Coronavirus Sars-CoV-2. Foto: dpa/Foto: NIAID-RML/AP/dpa

Südwestpfalz Die Rosenstadt hat im Verhältnis zur Einwohnerzahl aber weiterhin die niedrigsten Infektionszahlen in Rheinland-Pfalz.

Ein Mann aus Zweibrücken im Alter zwischen 65 und 75 Jahren ist am Samstag an den Folgen seiner Covid-19-Erkrankung verstorben. Das teilte am Sonntag die Kreisverwaltung Südwestpfalz mit, deren Gesundheitsamt auch für Zweibrücken und Pirmasens zuständig ist. „Unser Mitgefühl gilt der Familie und den Angehörigen des Verstorbenen“, nimmt auch Landrätin Susanne Ganster Anteil am Tod des Verstorbenen. Der Mann lebte nicht in einer Einrichtung, teilte die Kreisverwaltung auf Merkur-Nachfrage mit.

Es handelt sich erst um den dritten Corona-Toten in Zweibrücken seit Beginn der Pandemie. Damit hat Zweibrücken weiter eine der niedrigsten Todesraten Deutschlands. Auch in der Region gibt es bisher wesentlich mehr Corona-Tote: 34 in der Südwestpfalz und 32 in Pirmasens.

Am Samstag und Sonntage haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts insgesamt 43 Neuinfektionen bestätigt. Das Landesuntersuchungsamt stuft die gesamte Region in der Corona-Alarmstufe rot (Risikogebiet) ein: Die Inzidenzzahl (Neuinfektionen je rechnerisch 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen lag am Sonntag in Pirmasens bei 156,6, im Landkreis Südwestpfalz bei 132,9 und in Zweibrücken bei 55,6. Damit hat die Rosenstadt die mit Abstand niedrigste Inzidenzzahl in Rheinland-Pfalz, wo sie landesweit bei 138,4 liegt. Am Samstag war Zweibrücken mit 49,7 sogar für einen Tag in die niedrigere Gefahrenstufe orange gerutscht.

Eine der Neuinfektionen betrifft eine Einrichtung, nämlich das Seniorenzentrum Haus Edelberg in Rodalben.

Seit Pandemie-Beginn 2391 bestätigte Infektionen mit dem Virus Sars-Cov-2 gegeben. Die Fälle verteilen sich auf (in Klammern jeweils die Zahl der neuen Fälle diesen Samstag und Sonntag) Pirmasens (627/19 neu), Zweibrücken (398/3) sowie die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (217/1 neu), Hauenstein (126), Pirmasens-Land (152/1 neu), Rodalben (202/8 neu), Thaleischweiler-Wallhalben (305/1 neu in Herschberg), Waldfischbach-Burgalben (158) und Zweibrücken-Land (205/3 neu in Althornbach, Bechhofen und Dellfeld). Ein Fall außerhalb des Zuständigkeitsbereiches wird in der kumulierten Fallzahl mitgeführt.

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 329 Menschen infiziert, davon leben 32 in Zweibrücken, 30 in Thaleischweiler-Wallhalben und 18 in Zweibrücken-Land 18.

Noch bis zum 15. Januar müssen sich Corona-Infizierte oder krankheitsverdächtige Personen, sowie deren Haushaltsangehörige und Kontaktpersonen selbständig – also auch ohne behördliche Anordnung – in häusliche Quarantäne begeben. Nach Abschluss der Quarantäne wird eine Bescheinigung über die Dauer der Quarantäne ausgestellt, erläutert die Kreisverwaltung.

Wer einen Impftermin möchte und einer der vorrangig impfberechtigten Personengruppen angehört, kann sich unter Tel. (0800) 57 58 100 telefonisch oder über die Internetseite www.impftermin.rlp.de (dort auch weitere Informationen) anmelden. Bürger aus Zweibrücken und der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land erhalten ihren Termin für das Impfzentrum in Zweibrücken, Bürger aus Pirmasens und dem restlichen Landkreis für das Impfzentrum in Pirmasens. Details zum Termin gehen mit der Terminbestätigung per Post zu. Zu impfende Personen müssen ihren Ausweis, ihre Terminbestätigung, den Aufklärungsbogen sowie gegebenenfalls einen Priorisierungsnachweis zum Impftermin mit ins Impfzentrum bringen.

Info Einreise-Regeln ab Montag veschärft Ab 11. Januar, sind Einreisende aus ausländischen Risikogebieten verpflichtet, sich höchstens 48 Stunden vor Einreise oder unmittelbar nach der Einreise testen zu lassen, teilt das (auch für Zweibrücken zuständige) Gesundheitsamt Südwestpfalz mit. Das Testergebnis in elektronischer Form oder in Papierform muss in deutscher, englischer oder französischer Sprache abgefasst sein und dem Gesundheitsamt auf Verlangen vorgelegt werden. Eine Verkürzung der Quarantäne ist möglich. Derzeit sind fast alle Länder als Risikogebiet eingestuft, die aktuelle Liste steht auf www.rki.de. Auf der Homepage des Landkreises Südwestpfalz www.lkswp.de/corona-info sind auch dazu aktuelle Informationen zu finden, zudem gibt es im Gesundheitsamtsbezirk die Telefon-Hotline (0 63 31) 809-700 (Montag bis Freitag 9 bis 15 Uhr) bei weiteren Fragen zum Thema Coronavirus.