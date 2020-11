Mann hatte Bekannten zusammengeschlagen : Verhaftung bei Personenkontrolle

Zweibrücken Bei der Kontrolle einer dreiköpfigen Fußgängergruppe in der Zweibrücker Schwalbenstraße wurde am 9. November (23.15 Uhr) festgestellt, dass gegen einen 48-Jährigen mit starkem Bezug zu Zweibrücken ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Frankfurt am Main besteht, teilt die Polizei mit.